Tabaski sous tension à Kébémer : une caisse de 4 millions disparaît, les femmes de Keur Diarga crient au détournement

À quelques jours de la Tabaski, la colère gronde à Kébémer. Dans le village de Keur Diarga, des dizaines de femmes issues de milieux modestes accusent la gérante de leur association d’entraide d’avoir détourné près de 4 millions de FCFA soigneusement épargnés pendant un an pour préparer la fête.



Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, les membres de cette caisse de solidarité cotisaient quotidiennement cent francs afin de faire face aux lourdes dépenses liées à la Tabaski. Mais au moment tant attendu du partage des fonds, les femmes ont été confrontées à une incroyable annonce : la gérante de la caisse, identifiée sous les initiales Nd. C, affirme avoir perdu une grande partie de l’argent.



Face aux enquêteurs et aux membres de l’association, la mise en cause explique qu’elle revenait de la banque après avoir retiré près de 3 millions FCFA lorsqu’elle aurait constaté la disparition de l’argent.



«À la sortie de la banque, j’ai pris une calèche pour rentrer. Une fois chez moi, j’ai constaté la disparition de l’argent. Je ne sais pas si c’est tombé en chemin ou si quelqu’un l’a volé», aurait-elle déclaré.



Une version qui passe très mal auprès des adhérentes de l’association. Pour Marième Mbaye, secrétaire du groupement, les explications avancées par la gérante ne tiennent pas debout.



Dans les colonnes de L’Observateur, elle accuse ouvertement Nd. C d’avoir détourné les fonds. Selon elle, la suspecte aurait multiplié les versions contradictoires pour tenter de justifier la disparition de l’argent.



«À chaque fois qu’un membre l’interpelle, elle sert une version différente», dénonce-t-elle, estimant que les récits avancés sont «cousus de fil blanc».



Les femmes affirment également que la gérante aurait évoqué une autre mésaventure concernant près d’un million FCFA supplémentaire. Cette fois, elle aurait expliqué avoir oublié un sac contenant de l’argent dans une cantine lors d’un déplacement à Dakar pour acheter des tissus destinés aux membres de l’association.



Acculée par les accusations, Nd. C reconnaît avoir tenu des propos incohérents, mais attribue cela au stress provoqué par la pression exercée par les femmes de l’association et leur impatience à récupérer leurs cotisations.



Déterminées à récupérer leur argent avant la fête, les femmes de Keur Diarga ont finalement déposé une plainte contre la gérante présumée. Interpellée par les forces de l’ordre, Nd. C a été placée en garde à vue hier, tandis que l’enquête suit son cours afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui secoue actuellement Kébémer.



Dans cette localité où beaucoup comptaient sur cette épargne collective pour préparer dignement la Tabaski, l’affaire suscite indignation, tristesse et inquiétude.