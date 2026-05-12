Thiès / Journée nationale de promotion du civisme et de l'esprit de défense et de sécurité : "Le civisme s'incarne au quotidien" (Birame Diop, ministre)

Le ministre des forces armées, le général Birame Diop, a présidé ce mardi 12 mai 2026 au Collège Mamadou Diaw deThiès, la journée nationale de promotion du civisme et de l'esprit de défense et de sécurité.

Ainsi, cette journée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Forces Armées. En effet, ce protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale et la Gendarmerie nationale fixe les règles de coopération pour la mise en œuvre conjointe d'activités de formation, de sensibilisation et d'encadrement afin de promouvoir la citoyenneté, le civisme, l'esprit de défense et de sécurité chez les élèves.

L'école a été ainsi identifiée comme un "creuset de formation du citoyen et les forces de défense et de sécurité piliers de la stabilité, de la discipline et de la souveraineté nationale. L'école a pour vocation essentielle de former des citoyens responsables, disciplinés, respectueux des valeurs républicaines et conscientes de leur devoir envers la nation", a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, venu représenter le ministre, Moustapha Mamba Guirassy.

De son côté, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a adressé un message fort aux potaches venus nombreux prendre part à cette cérémonie. "Nous sommes tous conscients que le Sénégal de demain ne pourra se construire sans une jeunesse citoyenne, engagée et préparée à faire face aux enjeux de notre époque. C'est pourquoi, l'école creuset par excellence où se forge les futurs citoyens a été identifiée comme un des leviers prioritaires pour promouvoir et ancrer ces valeurs fondamentales. Chers élèves, sachez que le civisme n'est pas une notion abstraite, il s'incarne au quotidien et commence ici à l'école dans le respect de vos enseignants et de vos camarades, dans la préservation des biens publics, dans le rejet de la violence, dans l'observation des règles de vie en communauté et dans le sérieux au travail". À rappeler que ce partenariat vise à renforcer l'éducation civique, morale et citoyenne des élèves tout en contribuant à installer durablement une culture de paix, de discipline, de responsabilité et de prévention.