Liban : 13 morts dans des frappes israéliennes dans le Sud (ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé a annoncé mardi dans un communiqué la mort de 13 personnes, dont un soldat et deux secouristes, dans des frappes israéliennes ayant visé trois localités dans le sud du Liban.



"Une frappe sur la ville de Nabatiyé a fait cinq (morts) dont deux secouristes de la Défense civile et deux blessés", une autre dans la localité de Jebchit a fait quatre morts "dont un soldat et un ressortissant syrien", et une troisième à Bint Jbeil a tué "quatre citoyens dont un enfant et une femme, et fait 12 blessés dont une femme", a indiqué le ministère.

