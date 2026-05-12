Touba : la police de Ndamatou interpelle un individu pour chantage, extorsion de fonds et diffusion de contenus intimes

Le commissariat d’arrondissement de Ndamatou a procédé, le 8 mai 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans une affaire présumée de cybercriminalité, d’escroquerie mystique et de chantage à caractère sexuel.



Selon les informations communiquées par la police, l’enquête fait suite à la plainte d’une dame qui affirme avoir été victime d’un engrenage criminel entamé depuis 2021.



D’après la plaignante, le suspect lui aurait été présenté par une proche comme une personne capable de résoudre ses problèmes conjugaux et de santé par des pratiques mystiques. Elle soutient qu’après avoir consommé une prétendue « potion magique », elle serait tombée sous l’emprise du mis en cause, répondant à ses demandes financières et à ses exigences personnelles.



Les enquêteurs indiquent que le suspect aurait ensuite obtenu de la victime des images et vidéos intimes. En possession de ces contenus, il aurait instauré un système de menaces et de chantage, exigeant des transferts d’argent via Mobile Money pour éviter leur diffusion.



Toujours selon la police, après l’arrêt des paiements, le mis en cause aurait transmis certaines vidéos à un proche de la victime résidant à Saint-Louis et menaçait de les publier sur les réseaux sociaux.



Grâce à une intervention des services de police le 8 mai 2026, le suspect a été interpellé puis entendu sur procès-verbal. Il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de son audition.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit.

