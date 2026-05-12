Bœufs, chameaux et moutons et autres présents : Farba Ngom croule sous une vague spectaculaire de soutiens après sa caravane à Matam

Au lendemain de sa caravane dans la région de Matam, Farba Ngom continue de recevoir un flot ininterrompu de délégations venues lui témoigner leur soutien. Villages environnants, diaspora et même délégations étrangères, la mobilisation autour du député de Agnam prend une ampleur remarquable.







Plusieurs localités de la région ont tenu à marquer leur solidarité par des offrandes. Les villages de Agnam Thiodaye, Agnam Goly, ainsi que Diogué dans le Dandé Mayo ont chacun dépêché une délégation, remettant des bœufs à Farba Ngom. Ouro Molou et Sinthiou Boumack se sont également distingués dans cet élan de soutien, tout comme le Khalife de Ogo qui a fait don d’un bœuf.







La diaspora n’est pas restée en marge. Dahirou Dia, émigré au Gabon, et Sada Oumar Diallo ont apporté leurs présents, illustrant le soutien matériel et financier que la communauté établie à l’étranger continue d’apporter à l’élu.



Au-delà des frontières, une délégation venue de Daara et une autre en provenance de Mauritanie ont fait le déplacement, offrant chameaux et bœufs. Au total, ce sont près de 200 moutons qui ont été remis à Farba Ngom, qui demeure toujours en train de recevoir les délégations et marques de soutien.

