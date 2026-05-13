Menaces, voies de fait, complicité : L'ex-directeur général de la Santé publique reconnu coupable

Le tribunal d’instance, statuant en matière correctionnelle, a rendu ce mardi 12 mai son délibéré dans l’affaire opposant Ousmane Cissé, ex-directeur général de la Santé publique, et El Hadji Mansour Diop, directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec. Les deux responsables de Pastef-Les Patriotes ont comparu le 10 mars 2026.







Au cœur de l’affaire, Pape Ibrahima Thiam, bijoutier de son état et ami d’Ousmane Cissé, était poursuivi pour menaces de violences, voies de fait et injures non publiques. Ousmane Cissé répondait, quant à lui, de complicité de ces mêmes faits. Le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables. Pape Ibrahima Thiam a été condamné à trois mois de prison ferme assortis d’une amende de 50 000 FCFA. Le docteur Ousmane Cissé a pour sa part écopé de trois mois de prison avec sursis, également assortis d’une amende de 50 000 FCFA.







Aussi, le tribunal a fait droit à la constitution de partie civile d’El Hadji Mansour Diop, lui allouant deux millions de FCFA à titre de dommages et intérêts, dont le paiement a été mis solidairement à la charge des deux condamnés, avec exécution provisoire. Les dépens ont également été mis à leur charge, et la durée de la contrainte par corps fixée au maximum légal.







Insatisfait du verdict, Ousmane Cissé a annoncé son intention d’interjeter appel. Sa plainte contre El Hadji Mansour Diop suit par ailleurs son cours.

