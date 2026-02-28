"Dégâts importants" causés par un missile iranien sur une base au Koweït, selon Rome


"Dégâts importants" causés par un missile iranien sur une base au Koweït, selon Rome
Un missile lancé samedi par l'Iran en représailles aux frappes américaines et israéliennes a causé des "dégâts importants" sur la piste d’une base aérienne au Koweït qui accueille des membres de l’armée de l’air italienne, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, cité par l’agence de presse Ansa.

"La piste a subi des dégâts importants mais aucun membre du personnel italien n’a été blessé", a indiqué Tajani aux journalistes, précisant que les militaires italiens s’étaient abrités dans un bunker sur la base.
Autres articles
Samedi 28 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trouble de la conscience : L’analyse du neurologue Djibril Ka sur les causes et les conséquences

Trouble de la conscience : L’analyse du neurologue Djibril Ka sur les causes et les conséquences - 28/02/2026

Zéro droit de douane : faire du vaste marché chinois une grande opportunité pour le Sénégal et l’Afrique

Zéro droit de douane : faire du vaste marché chinois une grande opportunité pour le Sénégal et l’Afrique - 28/02/2026

Le Pakistan

Le Pakistan "condamne fermement" les "attaques injustifiées" contre l'Iran (ministre) - 28/02/2026

Des témoins font état d'une explosion et de missiles à Dubaï

Des témoins font état d'une explosion et de missiles à Dubaï - 28/02/2026

Irak: un groupe pro-Iran menace des bases américaines d'attaques imminentes

Irak: un groupe pro-Iran menace des bases américaines d'attaques imminentes - 28/02/2026

Fortes explosions entendues à Ryad

Fortes explosions entendues à Ryad - 28/02/2026

Saint Louis : Près d'une centaine de personnes bénéficient d'une chirurgie plastique avec la collaboration de Chirurgie sans Frontière

Saint Louis : Près d'une centaine de personnes bénéficient d'une chirurgie plastique avec la collaboration de Chirurgie sans Frontière - 28/02/2026

Concours ENOA 2026 : les épreuves physiques reportées aux 21 et 22 mars 2026

Concours ENOA 2026 : les épreuves physiques reportées aux 21 et 22 mars 2026 - 28/02/2026

Frappes contre l'Iran: qui sont les principaux acteurs du conflit?

Frappes contre l'Iran: qui sont les principaux acteurs du conflit? - 28/02/2026

Frappes contre l'Iran: quel impact sur le pétrole ?

Frappes contre l'Iran: quel impact sur le pétrole ? - 28/02/2026

Frappes sur l'Iran:

Frappes sur l'Iran: "risque" accru pour la sécurité des navires dans le Golfe, avertit une association d'armateurs - 28/02/2026

Des explosions entendues à Abou Dhabi, selon des habitants

Des explosions entendues à Abou Dhabi, selon des habitants - 28/02/2026

Plusieurs explosions entendues à Jérusalem (journalistes AFP)

Plusieurs explosions entendues à Jérusalem (journalistes AFP) - 28/02/2026

Trump dit qu'il

Trump dit qu'il "pourrait y avoir des victimes" américaines dans l'attaque contre l'Iran - 28/02/2026

Frappes sur l'Iran: l'Union africaine appelle à une

Frappes sur l'Iran: l'Union africaine appelle à une "désescalade urgente" - 28/02/2026

Sous la conduite des guides religieux, Agnam Ouro Ciré se lève en prières pour Farba Ngom

Sous la conduite des guides religieux, Agnam Ouro Ciré se lève en prières pour Farba Ngom - 28/02/2026

Iran: la télévision d'Etat confirme

Iran: la télévision d'Etat confirme "l'agression" d'Israël sur Téhéran - 28/02/2026

Iran: des explosions entendues à Ispahan et plusieurs autres villes (agence de presse iranienne)

Iran: des explosions entendues à Ispahan et plusieurs autres villes (agence de presse iranienne) - 28/02/2026

L’APR attaque le bilan de Diomaye-Sonko : Entre hypocrisie, échec diplomatique et répression…

L’APR attaque le bilan de Diomaye-Sonko : Entre hypocrisie, échec diplomatique et répression… - 27/02/2026

Construction supposée d'un poste par la Mauritanie sur le sol Sénégalais : La Commission des frontières met fin à la polémique et dément toute violation territoriale

Construction supposée d'un poste par la Mauritanie sur le sol Sénégalais : La Commission des frontières met fin à la polémique et dément toute violation territoriale - 27/02/2026

Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens

Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens - 27/02/2026

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle - 27/02/2026

Agnam s’insurge contre

Agnam s’insurge contre "l’injustice": « L’absence de Farba Ngom se fait ressentir dans la région… » (Abdou Aziz Diop, Adjt au Maire) - 27/02/2026

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension - 27/02/2026

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables - 27/02/2026

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien - 27/02/2026

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou - 27/02/2026

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye - 27/02/2026

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère - 27/02/2026

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa - 27/02/2026

RSS Syndication