"Dégâts importants" causés par un missile iranien sur une base au Koweït, selon Rome

Un missile lancé samedi par l'Iran en représailles aux frappes américaines et israéliennes a causé des "dégâts importants" sur la piste d’une base aérienne au Koweït qui accueille des membres de l’armée de l’air italienne, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, cité par l’agence de presse Ansa.
"La piste a subi des dégâts importants mais aucun membre du personnel italien n’a été blessé", a indiqué Tajani aux journalistes, précisant que les militaires italiens s’étaient abrités dans un bunker sur la base.
