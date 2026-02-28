Frappes sur l'Iran: l'Union africaine appelle à une "désescalade urgente"

L'Union africaine (UA) a appelé samedi à une "désescalade urgente" pour éviter "d'aggraver l'instabilité mondiale", après que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, où des explosions ont été entendues dans plusieurs villes.



Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a appelé à la "retenue, à la désescalade urgente et à un dialogue soutenu", selon un communiqué transmis à l'AFP, tout en exhortant "toutes les parties à agir conformément au droit international".



"Toute nouvelle escalade risque d’aggraver l’instabilité mondiale, avec de graves conséquences pour les marchés de l’énergie, la sécurité alimentaire et la résilience économique, en particulier en Afrique, où les conflits et les pressions économiques demeurent aigus", a également mis en garde le président de la Commission de l'UA.



Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis avaient lancé des "opérations de combat majeures" contre l'Iran. Israël avait déclaré un peu plus tôt avoir lancé une "frappe préventive" afin "d'éliminer les menaces pesant sur l'Etat d'Israël".