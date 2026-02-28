Concours ENOA 2026 : les épreuves physiques reportées aux 21 et 22 mars 2026

L’État-Major général des Armées a annoncé le report des épreuves physiques du concours direct d’entrée à l’École nationale des officiers d’Active (ENOA), 46ᵉ promotion, session 2026.
Initialement prévues les samedi 7 et dimanche 8 mars 2026, les épreuves se tiendront finalement les samedi 21 et dimanche 22 mars 2026, renseigne le communiqué du Ministère des Forces Armées.
Dans le document adressé au le Chef d’État-Major général des Armées, le Vice-Amiral d’escadre Oumar Wade, il est précisé que toutes les autres dispositions relatives au concours demeurent inchangées.
Autres articles
-
Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux
-
Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA)
-
Ndogou sous haute tension : vers un divorce explosif entre Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ?
-
7ème édition du Ndogou Débat : Aïda Sopi Niang plaide pour un « compromis citoyen » face aux défis électoraux et sanitaires
-
Journée des maladies rares : L’Association Taxawuma Assistance promeut l’inclusion scolaire et l’accès aux soins pour l’accompagnement des enfants