Concours ENOA 2026 : les épreuves physiques reportées aux 21 et 22 mars 2026

L’État-Major général des Armées a annoncé le report des épreuves physiques du concours direct d’entrée à l’École nationale des officiers d’Active (ENOA), 46ᵉ promotion, session 2026.



Initialement prévues les samedi 7 et dimanche 8 mars 2026, les épreuves se tiendront finalement les samedi 21 et dimanche 22 mars 2026, renseigne le communiqué du Ministère des Forces Armées.



Dans le document adressé au le Chef d’État-Major général des Armées, le Vice-Amiral d’escadre Oumar Wade, il est précisé que toutes les autres dispositions relatives au concours demeurent inchangées.

