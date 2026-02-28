Iran: la télévision d'Etat confirme "l'agression" d'Israël sur Téhéran

La télévision d'Etat iranienne a confirmé samedi ce qu'elle a décrit comme une "agression aérienne du régime sioniste" après une série d'explosions entendues à Téhéran.
Selon l'agence de presse Fars, "sept impacts de missiles ont été signalés dans les quartiers Keshvardoust et Pasteur" à Téhéran, secteur où se situe la résidence du guide suprême, Ali Khamenei.
