Irak: un groupe pro-Iran menace des bases américaines d'attaques imminentes

Le puissant groupe pro-iranien Kataëb Hezbollah en Irak a averti samedi son intention de lancer des attaques imminentes contre des bases des Etats-Unis, après des frappes aériennes ayant visé une base militaire irakienne abritant le groupe.



"Nous commencerons bientôt à attaquer les bases américaines en réponse à leur agression", a déclaré le groupe dans un communiqué.



Deux combattants ont été tués samedi lors de frappes aériennes ayant touché la base de Jurf al-Sakher, également connue sous le nom de Jurf al-Nasr, dans le sud de l’Irak.