Un incendie fait quatre blessés sur la célèbre île artificielle The Palm à Dubaï

Les autorités de Dubaï ont annoncé qu'un incendie samedi sur l'emblématique île artificielle de Dubaï a fait quatre blessés, deux témoins ayant signalé à l'AFP avoir entendu une explosion, au moment où l'Iran riposte dans le Golfe aux frappes américaines et israéliennes.



L'un des témoins a déclaré avoir vu une épaisse fumée noire s'élever d'un hôtel situé sur The Palm et entendu des ambulances se diriger vers les lieux.



Le bureau des médias de Dubaï a ensuite confirmé un "incident" dans un bâtiment d'un quartier de l'île qui a provoqué un incendie et fait quatre blessés.



Les secours de Dubaï ont précisé que l'incendie était désormais maîtrisé. "Quatre personnes ont été blessées et transférées dans des établissements médicaux", ont ajouté les secours.



Des habitants de Dubaï et des journalistes de l'AFP sur place ont entendu plusieurs fortes détonations dans la ville après l'explosion dans l'île.



Environ 90% de la population des Emirats arabes unis est composée d'étrangers et Dubaï, sa ville la plus peuplée, est associée à l'opulence et au glamour.



L'Iran a lancé des frappes sur tous les pays du Golfe riches en pétrole, à l'exception d'Oman, médiateur dans les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran.