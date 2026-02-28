Le Pakistan "condamne fermement" les "attaques injustifiées" contre l'Iran (ministre)

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré à son homologue iranien, lors d'un appel samedi, qu'Islamabad "condamnait fermement" les "attaques injustifiées" contre l’Iran, à la suite des frappes américaines et israéliennes.
Le Pakistan "a appelé à un arrêt immédiat de l’escalade par une reprise urgente de la diplomatie", a indiqué le ministre des affaires étrangères Mohammad Ishaq Dar, selon un communiqué.
