Le Pakistan "condamne fermement" les "attaques injustifiées" contre l'Iran (ministre)

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré à son homologue iranien, lors d'un appel samedi, qu'Islamabad "condamnait fermement" les "attaques injustifiées" contre l’Iran, à la suite des frappes américaines et israéliennes.



Le Pakistan "a appelé à un arrêt immédiat de l’escalade par une reprise urgente de la diplomatie", a indiqué le ministre des affaires étrangères Mohammad Ishaq Dar, selon un communiqué.