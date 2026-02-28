Frappes sur l'Iran: "risque" accru pour la sécurité des navires dans le Golfe, avertit une association d'armateurs

Les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran augmentent "considérablement le risque pour la sécurité des navires" dans le Golfe et les alentours, a averti samedi Bimco, l'une des principales associations d'armateurs dans le monde.



"Les navires ayant des liens commerciaux avec des intérêts américains ou israéliens sont plus susceptibles d’être ciblés, mais d'autres navires peuvent également être visés, délibérément ou par erreur", a déclaré Jakob Larsen, responsable de la sûreté et de la sécurité chez Bimco dans un communiqué.



Les navires déjà présents dans la zone devraient chercher refuge dans les eaux territoriales d'Etats neutres de la région, comme les Emirats arabes unis ou le Qatar, et certains pourraient aussi tenter de quitter complètement la zone, selon la même source.



"Nous nous attendons à une hausse importante des primes d'assurance, et les navires ayant des liens commerciaux avec les Etats-Unis ou Israël et s'approchant de la zone auront probablement des difficultés à obtenir une couverture", anticipe le responsable.



Selon lui, l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde et la seule voie de sortie maritime pour les grands producteurs d’hydrocarbures du Golfe (Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Irak, Qatar, Iran).



"Les forces navales iraniennes disposent de capacités pour perturber le trafic maritime" dans le Golfe, selon Jakob Larsen.



Mais "dans un délai de quelques jours, la supériorité aérienne et navale américaine pourrait rétablir un niveau de sécurité permettant la reprise du transport maritime commercial" dans le Golfe et à proximité.