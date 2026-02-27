Construction supposée d'un poste par la Mauritanie sur le sol Sénégalais : La Commission des frontières met fin à la polémique et dément toute violation territoriale


Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a rendu public un communiqué officiel pour mettre fin à une polémique née sur les réseaux sociaux concernant la construction d’un poste de contrôle mauritanien à la frontière, à proximité du quartier Goxu Mbathie.

 

Depuis plusieurs jours, des vidéos et messages vocaux circulaient sur la toile, relayant l’indignation de citoyens qui affirmaient que ce chantier, initié par la République islamique de Mauritanie, empiétait sur le territoire sénégalais. Ces publications ont rapidement alimenté un sentiment d’inquiétude, voire d’hostilité, au sein des populations riveraines.

 

Face à la montée des tensions, le gouverneur a saisi la Commission nationale de Gestion des Frontières, qui a dépêché une équipe sur le terrain. Après visite des lieux, la Commission a conclu sans équivoque que le projet se réalise en territoire mauritanien, conformément au tracé officiel de la frontière entre les deux pays. Une carte matérialisant ce tracé a été remise au gouverneur, attestant que le chantier se trouve bien hors du territoire sénégalais.

 

Soucieux de transparence, Al Hassan Sall a convoqué les représentants des populations de Goxu Mbathie en audience afin de leur présenter ce document, les invitant à en diffuser largement le contenu pour dissiper les malentendus. Il appelle désormais l’ensemble des populations au calme, leur demandant de s’abstenir de toute action hostile et de se rapprocher des autorités compétentes pour toute préoccupation légitime.

Dans un contexte régional où la désinformation circule à grande vitesse, ce communiqué illustre la nécessité pour les institutions de répondre rapidement et avec des preuves concrètes aux rumeurs susceptibles d’enflammer les esprits et de fragiliser les relations de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie.

Vendredi 27 Février 2026
Dakaractu



