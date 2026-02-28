Des explosions entendues à Abou Dhabi, selon des habitants

Des habitants d'Abou Dhabi ont indiqué à l'AFP avoir entendu de fortes explosions samedi dans la capitale émiratie, qui abrite une base accueillant du personnel américain, après que les Etats-Unis et Israël ont annoncé mener des frappes contre l'Iran, qui a promis de riposter.



Plus tôt, les Emirats arabes unis ont annoncé avoir fermé leur espace aérien "temporairement et partiellement" à titre de mesure de précaution exceptionnelle.