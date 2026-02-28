Tensions au Moyen-Orient : l’Iran dénonce une " agression militaire" des États-Unis et d’Israël

Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran a publié un communiqué dénonçant ce qu’il qualifie d’« agression militaire criminelle » menée par les États-Unis et le « régime sioniste », en référence à Israël.



Selon Téhéran, des frappes auraient visé « une série d’objectifs et d’infrastructures de défense ainsi que des sites civils » dans plusieurs villes iraniennes, constituant, d’après les autorités, une violation de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du pays.



Dans son communiqué exploité par Dakaractu, l’Iran affirme que ces frappes interviennent alors qu’un processus diplomatique était en cours entre Téhéran et Washington. Les autorités iraniennes soutiennent avoir accepté des négociations afin de « démontrer l’absence de toute justification à une agression ».



Le document souligne que le pays aurait pris « toutes les mesures nécessaires pour prévenir la guerre », tout en affirmant être prêt à défendre son territoire.



Les autorités iraniennes estiment que les frappes constituent une violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations unies, relatif à l’interdiction du recours à la force contre l’intégrité territoriale d’un État.



Elles invoquent également l’article 51 de la Charte, qui reconnaît le droit légitime à la légitime défense en cas d’attaque armée.



La République islamique d’Iran appelle l’Organisation des Nations unies et son Conseil de sécurité à « agir immédiatement » face à ce qu’elle considère comme une violation de la paix et de la sécurité internationales.



Téhéran invite également les États membres de l’ONU, en particulier les pays de la région, les pays islamiques et les membres du Mouvement des non-alignés, à condamner l’attaque et à prendre des mesures collectives.



Le communiqué indique que les forces armées iraniennes « répondront avec autorité » et utiliseront « toutes leurs capacités » pour faire face à ce qu’elles qualifient d’agression.



Aucune réaction officielle des États-Unis ou d’Israël n’a été mentionnée dans le document publié par Téhéran.

