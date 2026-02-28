Trouble de la conscience : L’analyse du neurologue Djibril Ka sur les causes et les conséquences


Trouble de la conscience : L’analyse du neurologue Djibril Ka sur les causes et les conséquences
Des personnes souffrent souvent de troubles de la conscience ou de perte de connaissance. Ces notions bien que similaires ne sont pas identiques. Dans un entretien avec Dr Djibril Ka, neurologue au service de neurologie de l’hôpital Fann, Dakar actu s’est intéressé aux troubles de conscience.

Selon le neurologue, les troubles de conscience surviennent quand une personne n’a plus la perception de son environnement du milieu extérieur et du milieu intérieur. En d’autres termes, les perceptions extérieures et intérieures sont abolies car la personne n’est plus consciente de ce qui se passe autour et en soi. 

Cela signifie que la conscience est gérée au niveau du tronc cérébral ou du moins appelé le système méticuleux activateur ascendant. Ce système gère la conscience et la conscience fait partie des fonctions supérieures comme la parole, l’attention, le fait de parler etc… L’intérêt même de la question est que les troubles sont graves et fréquents. D’où le risque que les malades entrent dans le coma avant de mourir. 

Mais il est important de noter que les troubles de la conscience sont différents de la perte de connaissance. En effet, les troubles de conscience différent de la perte de connaissance qui est souvent brève et suivie de récupération car les troubles de conscience exigent une investigation pour déterminer la cause, poser le diagnostic, savoir pourquoi la personne a perdu la connaissance, la conscience avant de trouver le traitement et la prise en charge.

Les causes, d’après l'expert, sont nombreuses et variées. Il faut donc, chez le sujet atteint de troubles de conscience, procéder à un interrogatoire pour voir les antécédents (hypertension, diabète, problèmes cardiaques, toxicomanes, drogue, cocaïne, l’alcool, traumatisme cranio encéphalique, chutes, problèmes pulmonaires, problèmes rénales). En conclusion, toutes les maladies peuvent se compliquer par   des troubles de conscience et les traumatismes cranio encéphaliques. Ainsi, les accidents de la voie publique sont une cause possible du TCE (Traumatisme Cranio Encéphalique). 

De même pour déterminer la cause, on examine l’environnement du patient, on essaye de voir au niveau de la personne dans la chambre des boîtes vides.  Comme pour une personne qui a tenté de se suicider, on peut retrouver une boite d’aspirine ou de colorant phénico le et on se dit qu’il a tout bu et on interroge le malade pour voir la cause du comma (est ce qu’il de la fièvre, s’il y a de la fièvre, on peut penser à la méningite ou la tuberculose, le paludisme).

Au niveau mondial, les cancers sont la première cause de décès suivi des cardiopathies et des AVC ou l’on peut évoquer la notion d’un coma avec signe de localisation. Les malades qui font des AVC et des processus expansifs intra crâniens peuvent aussi développer des comas avec signe de localisation neurologique. Ses signes sont souvent des abcès du cerveau, cancers du cerveau, tumeurs du cerveau. Ainsi, tout ce qui est processus expansif intra crânien peut créer un déficit moteur et cela aussi peut entrer dans le cadre d’un coma. Dans ce cas, le malade fait le coma avec signe de localisation neurologique. 

Par exemple, s’il s’agit du cancer du sein qui donne des métastases, le cancer quitte le sein pour aller au niveau du cerveau.  C’est-à-dire qu’une extension du cancer du sein peut aussi toucher le cerveau et là il y’a quelques processus au niveau du cerveau que l’on appelle les métastases et quand un malade fait un cancer avec des métastases, le pronostic devient très sombre. 

Les métastases au niveau du cerveau créent des déficits moteurs d’où le cas d’une hémiplégie (paralysie ou faiblesse musculaire, perte de mobilité et de sensibilité dans le bras et la jambe), céphalées avec vomissement facile, aphasie (la langue ne devient plus claire), crises convulsives, épilepsie. 

Donc, toutes les maladies peuvent se compliquer d’un coma. A ce stade, l’oncologue peut demander l’avis d’un neurologue ou d’un neurochirurgien et non aux proches du malade de le conduire au neurologue. En vérité, l’oncologue peut demander l’avis d’un neurologue sans que les proches du malade le sachent et ensuite continuer le traitement.

Toutefois, la première chose à faire quand une personne souffre de trouble de conscience est de l’emmener d’abord en réanimation. Cette réanimation est chargée de gérer les fonctions vitales (la respiration, la circulation sanguine, le fonctionnement rénal et les gaz du sang). Parallèlement à cela, la réanimation va essayer de voir la cause du trouble de la conscience.
 
Autres articles
Samedi 28 Février 2026
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Zéro droit de douane : faire du vaste marché chinois une grande opportunité pour le Sénégal et l’Afrique

Zéro droit de douane : faire du vaste marché chinois une grande opportunité pour le Sénégal et l’Afrique - 28/02/2026

Le Pakistan

Le Pakistan "condamne fermement" les "attaques injustifiées" contre l'Iran (ministre) - 28/02/2026

"Dégâts importants" causés par un missile iranien sur une base au Koweït, selon Rome - 28/02/2026

Des témoins font état d'une explosion et de missiles à Dubaï

Des témoins font état d'une explosion et de missiles à Dubaï - 28/02/2026

Irak: un groupe pro-Iran menace des bases américaines d'attaques imminentes

Irak: un groupe pro-Iran menace des bases américaines d'attaques imminentes - 28/02/2026

Fortes explosions entendues à Ryad

Fortes explosions entendues à Ryad - 28/02/2026

Saint Louis : Près d'une centaine de personnes bénéficient d'une chirurgie plastique avec la collaboration de Chirurgie sans Frontière

Saint Louis : Près d'une centaine de personnes bénéficient d'une chirurgie plastique avec la collaboration de Chirurgie sans Frontière - 28/02/2026

Concours ENOA 2026 : les épreuves physiques reportées aux 21 et 22 mars 2026

Concours ENOA 2026 : les épreuves physiques reportées aux 21 et 22 mars 2026 - 28/02/2026

Frappes contre l'Iran: qui sont les principaux acteurs du conflit?

Frappes contre l'Iran: qui sont les principaux acteurs du conflit? - 28/02/2026

Frappes contre l'Iran: quel impact sur le pétrole ?

Frappes contre l'Iran: quel impact sur le pétrole ? - 28/02/2026

Frappes sur l'Iran:

Frappes sur l'Iran: "risque" accru pour la sécurité des navires dans le Golfe, avertit une association d'armateurs - 28/02/2026

Des explosions entendues à Abou Dhabi, selon des habitants

Des explosions entendues à Abou Dhabi, selon des habitants - 28/02/2026

Plusieurs explosions entendues à Jérusalem (journalistes AFP)

Plusieurs explosions entendues à Jérusalem (journalistes AFP) - 28/02/2026

Trump dit qu'il

Trump dit qu'il "pourrait y avoir des victimes" américaines dans l'attaque contre l'Iran - 28/02/2026

Frappes sur l'Iran: l'Union africaine appelle à une

Frappes sur l'Iran: l'Union africaine appelle à une "désescalade urgente" - 28/02/2026

Sous la conduite des guides religieux, Agnam Ouro Ciré se lève en prières pour Farba Ngom

Sous la conduite des guides religieux, Agnam Ouro Ciré se lève en prières pour Farba Ngom - 28/02/2026

Iran: la télévision d'Etat confirme

Iran: la télévision d'Etat confirme "l'agression" d'Israël sur Téhéran - 28/02/2026

Iran: des explosions entendues à Ispahan et plusieurs autres villes (agence de presse iranienne)

Iran: des explosions entendues à Ispahan et plusieurs autres villes (agence de presse iranienne) - 28/02/2026

L’APR attaque le bilan de Diomaye-Sonko : Entre hypocrisie, échec diplomatique et répression…

L’APR attaque le bilan de Diomaye-Sonko : Entre hypocrisie, échec diplomatique et répression… - 27/02/2026

Construction supposée d'un poste par la Mauritanie sur le sol Sénégalais : La Commission des frontières met fin à la polémique et dément toute violation territoriale

Construction supposée d'un poste par la Mauritanie sur le sol Sénégalais : La Commission des frontières met fin à la polémique et dément toute violation territoriale - 27/02/2026

Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens

Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens - 27/02/2026

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle - 27/02/2026

Agnam s’insurge contre

Agnam s’insurge contre "l’injustice": « L’absence de Farba Ngom se fait ressentir dans la région… » (Abdou Aziz Diop, Adjt au Maire) - 27/02/2026

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension - 27/02/2026

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables - 27/02/2026

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien - 27/02/2026

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou - 27/02/2026

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye - 27/02/2026

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère - 27/02/2026

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa - 27/02/2026

RSS Syndication