Sous la conduite des guides religieux, Agnam Ouro Ciré se lève en prières pour Farba Ngom

À Agnam Ouro Ciré, dans un des lieux de culte de la commune, présenté par les organisateurs comme une infrastructure réalisée grâce à l’appui social de Farba Ngom, a servi de cadre à une journée de prières marquant un an depuis son incarcération.



Selon les initiateurs, 70 lectures complètes du Coran, soit l’équivalent symbolique de 700 récitations, ont été accomplies en guise de dévotion et de soutien. L’événement, placé sous la conduite de responsables religieux locaux, s’est voulu spirituel et communautaire, loin de toute manifestation violente.







Les interventions ont été prononcées en puular par Thierno Hamet Ka, fils de Thierno Ma Diakhaté Ka et responsable religieux à Agnam Civol, Thierno Malick Bakhoum dans la commune de Oréfondé, Thierno Aliou Diallo de Bokidiawé et Chérif Alpha Aïdara de Thianecone. Chacun a successivement pris la parole avant de conclure par des prières collectives, insistant sur la paix, la patience et la foi, dans un contexte où la situation judiciaire de Farba Ngom continue de susciter débats et attente...

