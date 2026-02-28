Des témoins font état d'une explosion et de missiles à Dubaï

Des témoins à Dubaï ont entendu une explosion et vu des missiles fendre le ciel après que l'Iran a mené des frappes au Emirats arabes unis samedi.
"C'était une grosse explosion et elle a fait trembler les fenêtres", a déclaré un témoin à l'AFP, sous couvert d’anonymat, faisant écho à un récit similaire d'un autre habitant de Dubaï.
Une autre résidente a dit avoir vu trois missiles traverser le ciel avant de disparaître au loin, les décrivant comme des "boules de feu" suivies d'une traînée de fumée.
Un civil a été tué dans la capitale émiratie, Abou Dhabi, qui abrite une base militaire américaine, lorsque l'Iran a lancé des frappes à travers la région après une attaque américaine et israélienne.
"C'était une grosse explosion et elle a fait trembler les fenêtres", a déclaré un témoin à l'AFP, sous couvert d’anonymat, faisant écho à un récit similaire d'un autre habitant de Dubaï.
Une autre résidente a dit avoir vu trois missiles traverser le ciel avant de disparaître au loin, les décrivant comme des "boules de feu" suivies d'une traînée de fumée.
Un civil a été tué dans la capitale émiratie, Abou Dhabi, qui abrite une base militaire américaine, lorsque l'Iran a lancé des frappes à travers la région après une attaque américaine et israélienne.
Autres articles
-
Trouble de la conscience : L’analyse du neurologue Djibril Ka sur les causes et les conséquences
-
Zéro droit de douane : faire du vaste marché chinois une grande opportunité pour le Sénégal et l’Afrique
-
Le Pakistan "condamne fermement" les "attaques injustifiées" contre l'Iran (ministre)
-
"Dégâts importants" causés par un missile iranien sur une base au Koweït, selon Rome
-
Irak: un groupe pro-Iran menace des bases américaines d'attaques imminentes