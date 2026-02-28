Des témoins font état d'une explosion et de missiles à Dubaï

Des témoins à Dubaï ont entendu une explosion et vu des missiles fendre le ciel après que l'Iran a mené des frappes au Emirats arabes unis samedi.



"C'était une grosse explosion et elle a fait trembler les fenêtres", a déclaré un témoin à l'AFP, sous couvert d’anonymat, faisant écho à un récit similaire d'un autre habitant de Dubaï.



Une autre résidente a dit avoir vu trois missiles traverser le ciel avant de disparaître au loin, les décrivant comme des "boules de feu" suivies d'une traînée de fumée.



Un civil a été tué dans la capitale émiratie, Abou Dhabi, qui abrite une base militaire américaine, lorsque l'Iran a lancé des frappes à travers la région après une attaque américaine et israélienne.