Fortes explosions entendues à Ryad

Des explosions ont été entendues à Ryad samedi, selon des correspondants de l'AFP, dans un contexte d'escalade régionale après que des bases américaines à Bahreïn et au Qatar ont été visées, l'Iran ayant promis de riposter aux attaques américaines et israéliennes.



Deux journalistes de l'AFP sur place ont entendu une forte détonation et plusieurs explosions.