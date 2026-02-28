Plusieurs explosions entendues à Jérusalem (journalistes AFP)

Plusieurs fortes explosions ont été entendues samedi matin à Jérusalem peu après que des sirènes ont retenti au-dessus de la ville, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
Les sirènes ont retenti à deux reprises à Jérusalem, à quelques minutes d'intervalle. L'armée israélienne avait annoncé un peu plus tôt avoir détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël.
