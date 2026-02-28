Trump dit qu'il "pourrait y avoir des victimes" américaines dans l'attaque contre l'Iran

Donald Trump a averti samedi qu'il "pourrait y avoir des victimes" américaines dans l'attaque en cours contre l'Iran.
"Les vies de courageux héros américains pourraient être perdues et nous pourrions avoir des victimes", a assuré le président américain dans un message vidéo.
