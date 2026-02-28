Zéro droit de douane : faire du vaste marché chinois une grande opportunité pour le Sénégal et l’Afrique

Zéro droit de douane pour 53 pays africains, mesure phare de la coopération sino-africaine de la nouvelle ère



Le 14 février 2026, le Président chinois XI Jinping a adressé un message de félicitations au 39e sommet de l’Union africaine et annoncé que dès le 1er mai 2026, la Chine appliquera pleinement un traitement à zéro droit de douane à tous les pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Parallèlement, la Chine continuera à discuter et à signer des accords de partenariat économique pour le développement partagé, et à élargir l’accès des produits africains au marché chinois en améliorant le “canal vert”, entre autres mesures.





Cette initiative s’inscrit dans la continuité et le renforcement du zéro droit de douane déjà accordé à 33 pays africains, dont le Sénégal, à partir du 1er décembre 2024. Elle vise à relier davantage l’ouverture de haut niveau de la Chine aux besoins prioritaires des pays africains en matière d’augmentation des exportations, d’attraction des investissements et de création d’emplois. Elle favorisera la coopération sino-africaine dans les domaines des industries vertes, du commerce et du paiement électroniques, des technologies, de l’intelligence artificielle ainsi que d’autres secteurs émergents. Ce traitement à zéro droit de douane, mesure phare de la coopération sino-africaine de la nouvelle ère, envoie un signal fort d’ouverture du marché chinois et représente un levier de développement important pour l’Afrique.





La communauté internationale a favorablement accueilli cette initiative. Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a appelé tous les pays développés et économiquement solides à adopter des mesures similaires. De nombreux États africains, par le biais de leurs gouvernements, du secteur privé et des chercheurs de groupes de réflexion, ont souligné l’importance particulière des nouvelles initiatives annoncées par le Président Xi Jinping, notamment la politique du zéro droit de douane. Celles-ci, dans un contexte mondial marqué par les incertitudes, offrent de nouvelles perspectives aux entreprises africaines et illustrent une coopération mutuellement avantageuse entre la Chine et l’Afrique dans leur marche vers la modernisation.









Faire des exemptions tarifaires un levier de prospérité partagée entre la Chine et le Sénégal









Le Sénégal est un pays important en Afrique de l’Ouest et sur le continent africain. Il fut le premier pays d’Afrique de l’Ouest à signer le document de coopération avec la Chine relatif à l’Initiative “la Ceinture et la Route”. La conclusion, en juin 2025, de l’accord-cadre de partenariat économique pour le développement partagé avec la Chine, confère une stabilité accrue et de plus vastes perspectives aux échanges commerciaux et aux investissements bilatéraux. En 2025, le volume des échanges commerciaux sino-sénégalais a atteint un niveau record de plus de 6,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à l’année précédente. La Chine demeure le premier partenaire commercial et le principal fournisseur de financements bilatéraux du Sénégal.





L’année 2026 marquera le début de la mise en œuvre du 15e Plan quinquennal chinois, lequel définit la trajectoire de développement futur de la Chine et constitue une source d’opportunités pour la réalisation de la Vision Sénégal 2050. Le traitement tarifaire nul, en tant que mesure commerciale et d’investissement intégrée, facilitera de manière significative l’accès des produits agricoles sénégalais de qualité au marché chinois fort de 1,4 milliard de consommateurs, notamment l’arachide, le sésame, la noix de cajou, les produits aquatiques, ainsi que des produits emblématiques comme le baobab, le bissap et le ditakh. L’amélioration et la stabilisation des perspectives d’exportation favoriseront l’afflux d’investissements étrangers au Sénégal, dynamisant ainsi la production manufacturière locale et la montée en gamme des industries. Cette dynamique contribuera à l’émergence de pôles d’excellence et à la transformation du pays en un hub industriel et d’exportation régional. Un tel développement engendrera la création d’emplois pour les jeunes et l’amélioration du bien-être des populations.





Dans sa quête de développement et de revitalisation, le Sénégal a trouvé en la Chine un compagnon de route et un frère loyal. La Chine continuera d'être, quels que soient les aléas de la situation internationale, le moteur de la croissance économique mondiale. Elle poursuivra résolument sa politique d'ouverture de haut niveau, assumera davantage d'obligations internationales, et continuera à prendre des mesures concrètes pour réduire les droits de douane, stimuler le développement, améliorer les conditions de vie, et lutter contre l'imposition arbitraire des tarifs douaniers.





La Chine est prête à travailler main dans la main avec le Sénégal afin de perfectionner les mécanismes de facilitation des échanges commerciaux, de concrétiser le potentiel des exemptions tarifaires en tant que moteur de prospérité partagée, de faire bénéficier davantage aux peuples des retombées de la coopération, et d’ouvrir de nouvelles perspectives au partenariat de coopération stratégique global sino-sénégalais, ainsi qu’à la construction de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle.

