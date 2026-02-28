Saint Louis : Près d'une centaine de personnes bénéficient d'une chirurgie plastique avec la collaboration de Chirurgie sans Frontière

Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la société de culture légumière en partenariat avec l’Interplast-France / Chirurgie Sans Frontières a organisé sa 7eme édition de campagne de chirurgie plastique à l'endroit des populations. Une activité qui a vu l'adhésion de tous les villages de la commune de Diama, localité située à la frontière sénégalo-mauritanienne. Selon le Dr Abdou Karim Diagne, par ailleurs médecin de l'entreprise, “l’objectif est d'offrir des soins spécialisés en chirurgie plastique à des populations qui n'ont pas habituellement accès à ces types de prises en charges” d'ajouter qu’il s’agit principalement de patients présentant des malformations congénitales, des séquelles de brûlures ou des brides cicatricielles.



« Il y aura également de la petite chirurgie pour la prise en charge des lipomes, des kystes et de certaines tumeurs cutanées », a-t-il ajouté, avant de rappeler que plus de cinquante (50) interventions chirurgicales ont été réalisées lors de l’édition précédente.



Pour sa part ,la directrice des ressources humaines, Mme Khadidiatou Nael Thiam, estime qu’au-delà de son impact médical, cette mission s’inscrit pleinement dans la démarche institutionnelle de l’entreprise. « Elle permet également à plusieurs patients de bénéficier de chirurgies plastiques reconstructrices, notamment suite à des brûlures ou à des malformations », de préciser que « C’est un événement que tout le monde attend, car cette mission change des vies. C’est une manière de redonner le sourire à des personnes qui avaient perdu l’espoir. Nous invitons tout le monde à participer à cet événement, une opportunité unique de redonner le sourire à des enfants, des hommes et des femmes, et de redonner espoir à toute une famille ».