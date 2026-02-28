Iran: des explosions entendues à Ispahan et plusieurs autres villes (agence de presse iranienne)

Des explosions ont été entendues samedi matin dans plusieurs villes d'Iran, dans la foulée de celles qui ont secoué la capitale Téhéran, selon l'agence de presse Fars.
Elles ont touché la grande ville d'Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj, située à l'ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah (ouest).
