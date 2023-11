Transports aériens: le ministre Antoine Mbengue liste les projets structurants et rassure sur la compagnie Air Sénégal.

Le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue a rappelé le contexte de son action ministérielle suite aux interpellations des députés. L’autorité qui était de passage, ce 25 novembre, au parlement dans le cadre de l’examen du projet de budget de son département estimé à 17,154 milliards FCFA, a donné des clarifications et apporté des précisions aux questions posées touchant entre autres aux préoccupations dans le secteur des transports aériens.



« Tout cela participe à la qualité du travail avec l’orientation donnée par le Chef de l’Etat», a-t-il assuré.



Sur le rayonnement de l’AIBD comme aéroport de référence, il a confié que la préoccupation est prise en compte bien avant les interpellations. Selon lui, trois (3) distinctions ASQ ont été délivrées à l’aéroport AIBD qui participe à lui offrir toute sa crédibilité. Concernant le handling, le ministre dira que les tarifs de l’AIBD sont plus accessibles que ceux de l’aéroport d’Abidjan.



Sur les difficultés de la compagnie Air Sénégal, le ministre Antoine Mbengue a expliqué que plusieurs projets structurants en cours de concrétisation vont à long terme permettre de lutter contre les problèmes.



« On appelle plus à un besoin de patriotisme pour soutenir la compagnie», a soutenu le ministre qui rassure sur l’acquisition de nouveaux avions.



« Le Président a lancé l’acquisition de 5 aéronefs qui permettront de soulager la compagnie », a-t-il dit en donnant des précisions sur la suspension des liaisons de la compagnie vers l’Italie et d’autres régions du monde. Par ailleurs, le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires a répondu aux interrogations et contributions sur le travail de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim).





El H. M. BÈYE