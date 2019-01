Transport terrestre : Macky Sall roule au-delà de 2019 et projette de réaliser 50 km d’autoroutes par an

A Mbour ce mardi pour les besoins de l’inauguration de l’autoroute AIBD-Mbour-Thiès (55 km) et du lancement des travaux afférents à l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, le président de la République a manifesté son intention de réaliser 50 km d’autoroutes par an. En clair, après avoir souligné que le « patrimoine autoroutier » est passé de 32 km en 2012 à 221 km, à ce jour, il a annoncé la construction d’autoroutes le long des frontières avec les pays voisins du Sénégal. Cela, pour, à terme, connecter le pays à toute la sous-région, y compris Lagos (Nigéria).

Macky Sall, qui s’est félicité du « maillage du territoire national » par « un réseau cohérent et hiérarchisé d’autoroutes, de routes et de pistes de production », a relié cette ambition à une nécessité « d’inclusion sociale et d’équité » pour « l’émergence des terroirs ».

Le président Sall s’est, en outre, réjoui des caractéristiques de l’infrastructure (AIBD-Mbour-Thiès), dotée de vidéos de surveillance. C’est ainsi qu’il a exhorté à la bonne conduite. « A autoroute nouvelle, comportement nouveau », dira-t-il, au sujet de ce qu’il appelle « une autoroute de dernière génération ».

Le président de la République sénégalais, qui a salué l’exemplarité des relations entre la Chine et le pays de la Teranga, a demandé à l’ambassadeur de l’Empire du milieu qui était présent à cette cérémonie de transmettre à son haut destinataire, le président Xi Jinping, ses « sincères remerciements ».

« Nous apprécions à sa juste valeur la qualité et l’utilité de cette coopération », renchérit le numéro un sénégalais.

Pour mémoire, c’est grâce à la coopération chinoise que les grands projets infrastructurels du Sénégal Thiès-Touba et AIBD-Mbour-Thiès sont sortis de terre. A cet égard, rappelle encore Macky Sall, la Chine va contribuer à hauteur de 800 millions de dollars américains pour la construction de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack.