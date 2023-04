Transhumance: Des responsables politiques de Keur Massar Nord quittent l’opposition pour rallier le camp présidentiel.

Accompagnés d’une forte délégation de femmes, le premier adjoint au maire de Keur Massar Nord et la Responsable des femmes de Pastef de Keur Massar, ont tenu une conférence de presse ce 9 avril 2023 dans un hôtel de la place pour apporter désormais, leur soutien au président Macky Sall.



En effet, militante de la première heure de Pastef, madame Maguette Sarr, 1er adjo int au maire de Keur Massar Nord, la responsable des femmes de Pastef/Keur Massar, madame Ndella Fall et des jeunes de la même localité ont décidé de rallier le camp présidentiel, car selon ces responsables politiques, tous les problèmes socio-économiques et sécuritaires que Keur Massar est en train de subir, notamment avec l'arrestation des jeunes, n'est que l'œuvre de l'opposition qui gouverne dans cette localité.





Ainsi pour changer la donne dans leur localité, une partie des responsables politiques a rejoint la mouvance présidentielle. « Les personnes qui me connaissent savent que je fais partie de Pastef (…) et l’instabilité du pays n’est pas bonne (…) nous avons vu les réalisations du président Macky Sall, c’est pourquoi nous avons décidé de l’accompagner dans ses projets pour la présidentielle de 2024 et nous souhaitons que Farba Ngom nous reçoive au plus vite… », déclare Mme Maguette Sarr, premier adjoint au maire de Keur Massar Nord.