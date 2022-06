Traitement financier des agents pénitentiaires : le ministre de la justice, M Malick Sall, s’exprime sur leur situation.

L’augmentation du salaire des corps militaires et paramilitaires a provoqué la semaine dernière la colère des agents pénitentiaires qui pensaient qu’ils avaient été oubliés. Mais pour le ministre de la justice, maître Malick Sall, tel n’est pas le cas.



Après avoir été saisi par le colonel Bocandé, directeur de l’administration pénitentiaire, maître Malick Sall avait bien fait comprendre à ce dernier qu’il y a simplement eu un certain retard dans le traitement du dossier. Puisqu’il fallait faire l’équivalence entre leur corps et le corps de la police.



Mais selon le ministre de la justice, c’est dans les 24 heures que cela a été fait, ce qui règle définitivement le problème. Ainsi donc, Il assure que les agents de l’administration pénitentiaire ont bien exprimé leur entière satisfaction...