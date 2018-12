Traitement des invalides de guerre : L'ANAMIS tacle Idrissa Seck et adoube Macky Sall

Les invalides de guerre seraient bien traités sous le magistère du Président Macky Sall. C’est en tout cas ce qu’indique l'Association Nationale des Anciens Militaires Invalides du Sénégal (ANAMIS) dans un communiqué dont Dakaractu détient une copie. En effet, révèle t’elle, personne n’est mieux placé que les invalides pour faire le bilan sur la situation des blessés de guerre et qu’il leur semble illogique voire diffamatoire de s’y prononcer publiquement sans auparavant, être éclairé par les vrais acteurs de ce plaidoyer. Selon l’ANAMIS toujours, les questions militaires revêtent une importance capitale aux yeux du Président Macky Sall, chef suprême des armées, qui dès son accession à la magistrature suprême, en a fait une priorité absolue.

À l’attention du Président de Rewmi, Idrissa Seck, les invalides de rappeler qu’ils quittaient Tamba, Ziguinchor, Kolda, Saint-Louis Kaolack, Thiès, Fatick, Sédhiou pour des soins médicaux et des produits pharmaceutiques, car jusqu’en 2012 il n'y avait que 2 pharmacies agréées et qui se trouvaient à Dakar. Une situation réglée par le Chef de l’État actuel avec une décentralisation des pharmacies agréées et des ordres aux médecins de toutes les garnisons pour accepter les invalides qui peinaient à se faire soigner dans ces structures. Autre mesure prise par ce dernier, selon toujours l’ANAMIS, la mise sur pied d’un centre de Médecine Physique et d’un Centre de fabrique de prothèse avec les fauteuils roulants et béquilles disponibles au choix au et grand bonheur des grands mutilés.

Les invalides militaires ne disposaient pas de revenus totaux suffisants pour assurer le minimum, une situation dépassée avec les pensions qui sont passées du simple au double pour les invalides simples et du simple au triple pour les grands invalides et grands mutilés, l’indemnité de grand malade étant passée du simple au double.

Last but not least, l’ANAMIS de faire savoir que leur ambition est de reconduire Macky Sall par un deuxième mandat afin que tous les invalides puissent bénéficier de toutes ces bonnes choses enclenchées qui ne font qu’améliorer les conditions d’existence d’une catégorie de citoyen qui ont donné le meilleur d’eux pour leur patrie.