Traitement de l’information : face aux fakes news, la crédibilité de l’APS n’est plus à démonter (ministre de la communication)

L’Agence de presse sénégalaise



fait peau neuve. Dans son élan de rendre plus accessible l’information, de moderniser son plateau technique, de traitement et de transmission de l’information, l’APS vient de lancer ce 1er avril 2023, son nouveau magazine intitulé « vitrine ».



En effet, étant par excellence le grossiste de l’information, l’APS a lancé ce magazine pour donner au citoyen sénégalais et du monde des information sûres et vérifiées dans un contexte où les fakes news font rage sur Internet.



D’ailleurs, dans sa prise de parole lors du lancement de ce magazine à la maison de la presse sénégalaise, le ministre en charge de la Communication, Mr Moussa Bocar Thiam, a fortement fustigé les fakes news qui circulent dans les réseaux sociaux. Il rappelle « l’importance pour l’ensemble de la presse sénégalaise et internationale de veiller à toujours puiser des informations au sein de l’APS qui est un organe dont la crédibilité n’est plus à démonter depuis le 2 avril 1959, la date de sa création. »



Pour clore son propos, le ministre en charge de la communication et de l’économie numérique assure que « la survie de métier de journalisme dépend de la crédibilité et de la collecte de l’information... »