Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse »

​Le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, a réagi avec force suite à la décision de la Cour suprême portant l'annulation de deux décrets du Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN). Selon lui, « le droit vient d’être encore dit pour sanctionner tous les agissements illégaux du Ministre de la Communication depuis l’avènement de la 3 alternance politique. »



​La nullité des décisions ministérielles confirmée



​Mamadou Ibra Kane a relayé les précisions de Me Cheikh Amadou Ndiaye, indiquant que si la décision écrite de la Cour suprême est attendue, le jugement a déjà des effets immédiats : ​« D’ores et déjà, toutes les décisions prises par le ministre de la Communication basées sur ces décrets sont entachées de nullité et de nul effet. Il s'agit notamment de la création de la plateforme, de la commission de validation des entreprises de presse, et du dépôt des demandes au niveau du FADP (Fonds d’Aide à la Presse). »



​Par ailleurs, le CDEPS s’interroge sur le « détournement d’objectifs et la distribution de fonds publics sans aucune base légale » concernant le déblocage de fonds pour le CORED, la Commission nationale de la carte de presse et la Maison de la presse.



​



​Le CDEPS dénonce une répression continue et féroce contre la presse indépendante, citant plusieurs pratiques :



​Asphyxie fiscale de la presse.

​Rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires avec l’État.

​Confiscation de bouquets télévisuels et coupures de signal.

​Blocage de la subvention aux médias depuis deux ans.

​Exclusion de la presse privée des manifestations publiques et des délégations à l’étranger (qualifiée d'« hérésie du parti-État »).



​L'organisation déplore les conséquences humaines : après 21 mois, « des milliers de travailleurs des entreprises de presse ont perdu leurs emplois, du journaliste au coursier, des familles plongées brusquement dans la pauvreté, les ménages disloqués, des enfants sans scolarité ni couverture médicale. »



​En conclusion, Mamadou Ibra Kane salue la décision de la haute juridiction : « Dans ce contexte, la Cour suprême vient incontestablement de renforcer notre État de droit. C’est notre conviction que les cours et tribunaux sénégalais sont le meilleur rempart contre toutes les dérives autoritaires. »