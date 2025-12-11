[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse?


[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse?

Le Sénégal est une nouvelle fois endeuillé. Ce lundi 8 décembre 2025, un bébé de huit mois a perdu la vie dans une crèche clandestine à Thiès. Face à ce drame insupportable, je prends la plume, non seulement comme professionnel de la petite enfance, mais aussi comme parent, citoyen et témoin direct d’un système qui vacille depuis trop longtemps.

Un drame de plus… et toujours les mêmes questions

Ce décès n’est pas un fait isolé. Il s’inscrit dans une série de tragédies qui, depuis cinq ans, révèlent les mêmes défaillances, la même inertie, et malheureusement… les mêmes conséquences.

Depuis la perte de mon fils en 2020, j’ai espéré peut-être naïvement — qu’aucune famille ne revivrait cette douleur. Mais l’actualité nous rappelle cruellement que notre système de protection de la petite enfance n’a guère évolué.

En 2023, l’affaire « Ker Yeurmandé » avait pourtant mis en lumière des actes de maltraitance d’une extrême gravité dans une crèche de Dakar. Le choc, l’indignation, la colère collective avaient laissé penser que des réformes majeures seraient inévitables.
Deux ans plus tard, l’histoire se répète : les mêmes négligences, les mêmes failles et, au bout de la chaîne, les mêmes victimes — nos enfants.

Il faut le dire avec lucidité : le système sénégalais de prise en charge de la petite enfance est à bout de souffle.

Un décret vital… oublié dans les tiroirs

Depuis plusieurs années, un décret fixant les normes de sécurité, d’hygiène, de formation et de contrôle des crèches a été rédigé, validé techniquement et transmis pour signature. Pourtant, il n’a jamais été promulgué.

Comment comprendre qu’un texte aussi essentiel, conçu pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants, reste bloqué sans justification ?
Comment admettre que cette immobilisation administrative puisse continuer à coûter des vies ? Faute de cadre légal contraignant :

  • les inspections restent sporadiques ;

  • les normes ne sont pas obligatoires ;

  • les sanctions sont difficiles à appliquer ;

  • les crèches clandestines prolifèrent dans un vide réglementaire alarmant.

C’est une défaillance majeure de gouvernance qui fragilise les plus vulnérables.

Un modèle institutionnel dépassé

Actuellement, la petite enfance est rattachée au ministère de l’Éducation nationale. Or, cette orientation, que je conteste depuis le début, est inadaptée.

La petite enfance mobilise des compétences en santé, nutrition, psychologie, protection sociale, hygiène, sécurité civile… Aucun de ces domaines ne relève prioritairement de l’Éducation nationale.

Ce rattachement limite :

  • la capacité de contrôle ;

  • la coordination intersectorielle ;

  • la rapidité d’intervention en cas d’urgence ;

  • la professionnalisation des acteurs ;

  • la place de la petite enfance dans les priorités publiques.

Résultat : un système fragmenté, peu contrôlé, qui se retrouve livré à lui-même.

Pour une réforme institutionnelle urgente

La solution, à mes yeux, est désormais évidente :
l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP) doit être placée sous l’autorité directe de la Présidence ou de la Primature.

Ce changement offrirait :

  • une coordination efficace entre les ministères compétents ;

  • des décisions rapides ;

  • un contrôle rigoureux et permanent ;

  • une lutte systématique contre les structures clandestines ;

  • un financement cohérent ;

  • une stratégie nationale ambitieuse pour les 0–5 ans.

Nos enfants ont besoin d’un leadership fort, capable de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes.

Protéger les tout-petits : un impératif moral et national

Dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans, la manière dont nous prenons soin de nos plus jeunes est le premier indicateur de notre avenir collectif.

Aucune nation ne peut prétendre au progrès si elle ne garantit pas un environnement sûr à ses enfants dès leurs premiers mois de vie.
Il est également urgent de rompre avec le silence social qui accompagne ces drames. La mort d’un enfant dans une crèche devrait déclencher un débat national, et non simplement un cycle médiatique éphémère.

Mon appel au Président et au Premier Ministre

Je formule aujourd’hui une demande solennelle :

  • La signature immédiate du décret en attente au ministère de l’Éducation nationale ;

  • Le rattachement de la petite enfance à la Présidence ou à la Primature ;

  • La mise en place d’un dispositif permanent de contrôle des structures d’accueil ;

  • La réforme de la formation du personnel ;

  • Une stratégie nationale de lutte contre les crèches clandestines.

Il n’est plus possible d’attendre.
Il n’est plus acceptable de compter les morts.
Il faut agir — et agir avec courage.

L’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant est pourtant clair :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Il est temps que cette règle guide réellement nos politiques publiques.


 

Magor Dia,

Coordonnateur de Impact Social Sénégal

Tel : 77204 58 50

magordia57@gmail.com

Autres articles
Jeudi 11 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État - 11/12/2025

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche - 11/12/2025

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure - 11/12/2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus - 11/12/2025

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais - 11/12/2025

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef - 11/12/2025

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… »

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… » - 11/12/2025

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées - 11/12/2025

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse »

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse » - 11/12/2025

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus - 11/12/2025

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables - 11/12/2025

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles:

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles: " nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif...". - 11/12/2025

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques - 11/12/2025

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication - 11/12/2025

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao - 11/12/2025

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji - 11/12/2025

Affaire Bougar Diouf : 15 mêmes réponses, une audition électrique et un Abass Fall furieux

Affaire Bougar Diouf : 15 mêmes réponses, une audition électrique et un Abass Fall furieux - 11/12/2025

Le PR Diomaye Faye reçoit une délégation des Émirats : agriculture, digitalisation et énergie au cœur des échanges

Le PR Diomaye Faye reçoit une délégation des Émirats : agriculture, digitalisation et énergie au cœur des échanges - 10/12/2025

Tambacounda : La Zone militaire n°4 lance les manœuvres “Boundou 2025”… unités terrestres, fluviales et aériennes en action dans la zone Est pour tester son dispositif face aux défis sécuritaires

Tambacounda : La Zone militaire n°4 lance les manœuvres “Boundou 2025”… unités terrestres, fluviales et aériennes en action dans la zone Est pour tester son dispositif face aux défis sécuritaires - 10/12/2025

Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : la Légion de gendarmerie de Kédougou démantèle un important site clandestin

Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : la Légion de gendarmerie de Kédougou démantèle un important site clandestin - 10/12/2025

Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide

Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide - 10/12/2025

Air Sénégal inaugure sa nouvelle ligne Dakar-Bruxelles-Dakar

Air Sénégal inaugure sa nouvelle ligne Dakar-Bruxelles-Dakar - 10/12/2025

« Les investisseurs devraient construire un système inclusif, où les femmes sont au cœur des décisions stratégiques » (Ouma Sani), Manager du WIC

« Les investisseurs devraient construire un système inclusif, où les femmes sont au cœur des décisions stratégiques » (Ouma Sani), Manager du WIC - 10/12/2025

Abass Fall après l’audition et la libération de Bougar Diouf : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer! »

Abass Fall après l’audition et la libération de Bougar Diouf : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer! » - 10/12/2025

Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève

Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève - 10/12/2025

RDC: les combattants du M23 dans la ville stratégique d'Uvira, une

RDC: les combattants du M23 dans la ville stratégique d'Uvira, une "gifle" pour Washington - 10/12/2025

Avancée du M23 dans l'est congolais: le Burundi ferme sa frontière avec la RDC

Avancée du M23 dans l'est congolais: le Burundi ferme sa frontière avec la RDC - 10/12/2025

Opération de secours en mer au large de Dakar : la Marine nationale porte secours à 144 candidats à l’émigration

Opération de secours en mer au large de Dakar : la Marine nationale porte secours à 144 candidats à l’émigration - 10/12/2025

Centenaire du lycée Lamine Gueye : les élèves révèlent la trajectoire exceptionnelle du Dr Mohamed Diop, médecin et légende de la natation

Centenaire du lycée Lamine Gueye : les élèves révèlent la trajectoire exceptionnelle du Dr Mohamed Diop, médecin et légende de la natation - 10/12/2025

RSS Syndication