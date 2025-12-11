Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… »

Ce jeudi, la députée et présidente de Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal, Me Aïssata Tall Sall a défendu avec véhémence l'institution judiciaire sénégalaise. L’avocate estime que les juges exercent leur métier avec intégrité et dans l'anonymat.







Elle a ainsi rejeté les critiques et attaques contre les acteurs de la justice, qu'elle qualifie de « faux procureurs » et qui appellent à la justice sans respecter les principes fondamentaux de l'État de droit.







Selon elle, le système judiciaire sénégalais est fondé sur le principe de présomption d'innocence, et personne ne peut être puni sans que sa culpabilité n'ait été établie. Terminant ses propos devant ses collègues députés, elle a ainsi exprimé son soutien aux juges et aux acteurs de la justice, les encourageant à continuer à exercer leur métier avec impartialité et indépendance.

