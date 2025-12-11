RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État

Lors de la première édition du CoopDay organisée par la Fondation Sonatel et la Fondation Orange, le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Dr Alioune Badara Dione, a révélé une série d’annonces majeures qui marqueront l’agenda économique du Sénégal. Tout en saluant l’initiative dédiée à l’Année internationale des coopératives décrétée par les Nations Unies pour 2025, le ministre a mis en avant l’importance stratégique des actions menées par Sonatel et Orange dans le domaine de l’innovation sociale et de la responsabilité sociétale d’entreprise. La convention signée avec Sonatel s’inscrit d’ailleurs dans cette dynamique, visant une inclusion renforcée sociale, économique, numérique et environnementale à l’échelle nationale.







Mais l’annonce la plus forte qui est tombée, est celle du Président de la République qui a officiellement décrété 2026 “Année de l’Économie Sociale, Solidaire et de l’Emploi.” Une décision qui vient consolider un travail déjà amorcé, notamment avec la création de 800 Coopératives Productives Solidaires (CPS), proches de l’objectif national de 1000 structures. Selon le ministre, 2026 sera l’année de la « mise en œuvre » et de la « systématisation » après la création et la structuration, viendra le temps du déploiement concret des projets et de l’harmonisation des initiatives RSE avec les politiques publiques.

