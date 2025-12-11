Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef

Le député Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF, a interpellé le ministre de la Justice, Yassine Fall, lors de l’examen du projet de loi du ministère de la justice. Ayib Daffé a évoqué l'accompagnement des victimes des manifestations récentes et a souligné l'importance de refonder et de réparer le service public de la justice, estimant que cela est essentiel pour garantir la transparence et la responsabilité.







Le parlementaire a également interpellé le ministre sur les 30 recommandations qui avaient été prises, demandant des comptes sur leur mise en œuvre, dans oublier d’insister sur la nécessité d'une justice équitable et impartiale, qui serve le peuple et non les intérêts particuliers.

