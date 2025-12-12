Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur)

L'Université Iba Der Thiam de Thiès( UIDT) a organisé aujourd'hui (11 décembre 2025), sa première journée annuelle consacrée à l'excellence. Celle-ci avait ainsi pour but de célébrer les meilleurs étudiants de ce temple du savoir, les enseignants qui se sont distingués dans les promotions du Cames, les meilleurs agents administratifs, mais également pour raffermir la famille universitaire et se rappeler de leurs disparus.
Ayant choisi la direction du Cadastre pour parrainer cette présente édition, le Recteur Mamadou Babacar Ndiaye, a tenu à rappeler le sens de ce partenariat. "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions. Aujourd’hui, la plupart des cabinets qui sont au Sénégal exercent dans toute la sous-région. Vous trouverez les ressortissants de cette université dans quasiment toutes les industries extractives non pas du Sénégal, mais de l'Afrique. Certains se sont même exportés dans d'autres continents. Pour dire toute la fierté que nous avons aujourd'hui à magnifier cette collaboration avec la direction du Cadastre", a-t-il évoqué.
À rappeler que cette journée était également un moment d'échanges et de partage avec l'ensemble des partenaires de l'Université Iba Der Thiam de Thiès...
Autres articles
-
Thiès- Abdou Mbow lève le voile sur le retour de Macky Sall au Sénégal: " le retour du président Macky Sall dépendra d'un contexte...".
-
La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé )
-
Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER
-
Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football
-
Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale