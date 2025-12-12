Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur)

Ayant choisi la direction du Cadastre pour parrainer cette présente édition, le Recteur Mamadou Babacar Ndiaye, a tenu à rappeler le sens de ce partenariat. "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions. Aujourd’hui, la plupart des cabinets qui sont au Sénégal exercent dans toute la sous-région. Vous trouverez les ressortissants de cette université dans quasiment toutes les industries extractives non pas du Sénégal, mais de l'Afrique. Certains se sont même exportés dans d'autres continents. Pour dire toute la fierté que nous avons aujourd'hui à magnifier cette collaboration avec la direction du Cadastre", a-t-il évoqué.

À rappeler que cette journée était également un moment d'échanges et de partage avec l'ensemble des partenaires de l'Université Iba Der Thiam de Thiès...