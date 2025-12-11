Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques


Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques

L'affaire Aminata Touré, qui concerne un rapport de l'Inspection Générale de l'État (IGE) sur sa gestion du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), est présentement au cœur d'une vive actualité politique et judiciaire. 

 

Une affaire réactivée suite à la sortie publique du Premier ministre Ousmane Sonko lors du Tera-meeting et à l'Assemblée nationale, dans un contexte de fortes tensions politiques. Désormais, le dossier concernant la gestion d'Aminata Touré au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) est à l'étude par le Pool Judiciaire et Financier (PJF) sénégalais. Le rapport de l'Inspection Générale de l'État (IGE), mettrait en lumière des irrégularités financières présumées pour un montant total d'environ 2 milliards de FCFA. 

 

À rappeler que dans la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental en son article 25, il est mentionné que «  le conseil, économique, social et environnemental jouit d’une autonomie financière et dispose d'un comptable public. Le Président du Conseil économique, social et environnemental en est l'ordonnateur. De même, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont inscrits au budget de l'Etat. Enfin, les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

 

 

Une affaire dans un climat de tensions politiques 

 

Ce dossier judiciaire intervient dans un contexte de tensions politiques au sommet de l'État entre le Président Faye et le Premier Ministre Sonko. Le rôle central d'Aminata Touré, actuellement haut représentant du Président de la République, qui a rejoint la coalition victorieuse de 2024 après avoir été une figure de l'opposition sous l'ancien président Macky Sall, semble être un point de friction.

 

En effet, le parti Pastef, dirigé par Ousmane Sonko, a publiquement rejeté la nomination d'Aminata Touré à la tête de la restructuration de la coalition « Diomaye Président. » Des responsables du parti au pouvoir l'ont même qualifiée de « facteur de division. »

 

Ce dossier est à la fois judiciaire en suspens relatif à la gestion d'une institution publique et un puissant levier dans les luttes politiques internes à la coalition au pouvoir sénégalaise. 

Autres articles
Jeudi 11 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse »

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse » - 11/12/2025

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus - 11/12/2025

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables - 11/12/2025

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles:

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles: " nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif...". - 11/12/2025

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication - 11/12/2025

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao - 11/12/2025

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji - 11/12/2025

Affaire Bougar Diouf : 15 mêmes réponses, une audition électrique et un Abass Fall furieux

Affaire Bougar Diouf : 15 mêmes réponses, une audition électrique et un Abass Fall furieux - 11/12/2025

Le PR Diomaye Faye reçoit une délégation des Émirats : agriculture, digitalisation et énergie au cœur des échanges

Le PR Diomaye Faye reçoit une délégation des Émirats : agriculture, digitalisation et énergie au cœur des échanges - 10/12/2025

Tambacounda : La Zone militaire n°4 lance les manœuvres “Boundou 2025”… unités terrestres, fluviales et aériennes en action dans la zone Est pour tester son dispositif face aux défis sécuritaires

Tambacounda : La Zone militaire n°4 lance les manœuvres “Boundou 2025”… unités terrestres, fluviales et aériennes en action dans la zone Est pour tester son dispositif face aux défis sécuritaires - 10/12/2025

Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : la Légion de gendarmerie de Kédougou démantèle un important site clandestin

Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : la Légion de gendarmerie de Kédougou démantèle un important site clandestin - 10/12/2025

Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide

Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide - 10/12/2025

Air Sénégal inaugure sa nouvelle ligne Dakar-Bruxelles-Dakar

Air Sénégal inaugure sa nouvelle ligne Dakar-Bruxelles-Dakar - 10/12/2025

« Les investisseurs devraient construire un système inclusif, où les femmes sont au cœur des décisions stratégiques » (Ouma Sani), Manager du WIC

« Les investisseurs devraient construire un système inclusif, où les femmes sont au cœur des décisions stratégiques » (Ouma Sani), Manager du WIC - 10/12/2025

Abass Fall après l’audition et la libération de Bougar Diouf : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer! »

Abass Fall après l’audition et la libération de Bougar Diouf : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer! » - 10/12/2025

Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève

Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève - 10/12/2025

RDC: les combattants du M23 dans la ville stratégique d'Uvira, une

RDC: les combattants du M23 dans la ville stratégique d'Uvira, une "gifle" pour Washington - 10/12/2025

Avancée du M23 dans l'est congolais: le Burundi ferme sa frontière avec la RDC

Avancée du M23 dans l'est congolais: le Burundi ferme sa frontière avec la RDC - 10/12/2025

Opération de secours en mer au large de Dakar : la Marine nationale porte secours à 144 candidats à l’émigration

Opération de secours en mer au large de Dakar : la Marine nationale porte secours à 144 candidats à l’émigration - 10/12/2025

Centenaire du lycée Lamine Gueye : les élèves révèlent la trajectoire exceptionnelle du Dr Mohamed Diop, médecin et légende de la natation

Centenaire du lycée Lamine Gueye : les élèves révèlent la trajectoire exceptionnelle du Dr Mohamed Diop, médecin et légende de la natation - 10/12/2025

Opérations de déguerpissement: « Mr le ministre, des mesures d’accompagnement sont nécessaires » (Alioune Ndao à Bamba Cissé)

Opérations de déguerpissement: « Mr le ministre, des mesures d’accompagnement sont nécessaires » (Alioune Ndao à Bamba Cissé) - 10/12/2025

Kaolack - Une trentaine de station-services mises à l'arrêt pour « non-respect des nouveaux prix » : le collectif des gérants dément et apporte des éclairages

Kaolack - Une trentaine de station-services mises à l'arrêt pour « non-respect des nouveaux prix » : le collectif des gérants dément et apporte des éclairages - 10/12/2025

Mise en place du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR: Une délégation conduite par Sira Ndiaye se présente à Gossas

Mise en place du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR: Une délégation conduite par Sira Ndiaye se présente à Gossas - 10/12/2025

Lancement « Les Témoins » : la jeunesse sénégalaise structure son influence dans le débat public

Lancement « Les Témoins » : la jeunesse sénégalaise structure son influence dans le débat public - 10/12/2025

‎KOLDA : La 1ère édition du salon du livre (SALIKO) se tiendra les 13 et 14 février prochains sous le thème la souveraineté littéraire…

‎KOLDA : La 1ère édition du salon du livre (SALIKO) se tiendra les 13 et 14 février prochains sous le thème la souveraineté littéraire… - 10/12/2025

Retards de paiement et image ternie : le secteur du BTP sénégalais réagit aux propos du ministre Déthié Fall et s’insurge contre un discours stigmatisant

Retards de paiement et image ternie : le secteur du BTP sénégalais réagit aux propos du ministre Déthié Fall et s’insurge contre un discours stigmatisant - 10/12/2025

Diamaguène Sicap Mbao : une domestique arrêtée pour vol de 3 millions FCFA chez son employeuse… une partie de l’argent volé envoyée à sa famille et à son patit ami

Diamaguène Sicap Mbao : une domestique arrêtée pour vol de 3 millions FCFA chez son employeuse… une partie de l’argent volé envoyée à sa famille et à son patit ami - 10/12/2025

Course-poursuite, chute spectaculaire et hospitalisation : le voleur aux chaussettes reconnaissables chute du toit et finit aux urgences pour échapper au lynchage

Course-poursuite, chute spectaculaire et hospitalisation : le voleur aux chaussettes reconnaissables chute du toit et finit aux urgences pour échapper au lynchage - 10/12/2025

Affaire D-Media , 381 médias non reconnus et l’État : la Cour suprême face à un jeudi sous haute tension

Affaire D-Media , 381 médias non reconnus et l’État : la Cour suprême face à un jeudi sous haute tension - 10/12/2025

Rénovation de la Mosquée de Touba / la famille de Mame Thierno répond à l’appel du Khalife et dégage plus de 463 millions de fcfa.

Rénovation de la Mosquée de Touba / la famille de Mame Thierno répond à l’appel du Khalife et dégage plus de 463 millions de fcfa. - 09/12/2025

RSS Syndication