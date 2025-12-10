Le PR Diomaye Faye reçoit une délégation des Émirats : agriculture, digitalisation et énergie au cœur des échanges

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi une importante délégation des Émirats Arabes Unis conduite par Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans la dynamique de renforcement des partenariats stratégiques entre Dakar et Abu Dhabi.



Au cours des échanges, plusieurs projets sectoriels ont été passés en revue. La coopération agricole figure parmi les priorités, tout comme la formation des fonctionnaires, la digitalisation de l’administration et le développement des énergies renouvelables. Ces axes sont considérés comme des leviers essentiels pour accélérer la modernisation économique du Sénégal.



Les discussions ont également porté sur un projet majeur : la fabrication et la mise en œuvre d’une centrale énergétique de 200 mégawatts. Cette initiative illustre la volonté commune des deux pays d’investir dans des infrastructures innovantes et de soutenir la Vision Sénégal 2050, qui mise sur une croissance durable et technologiquement avancée.