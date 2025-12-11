Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a mis en demeure Canal+ Sénégal de cesser l'intégration de Netflix dans ses offres au Sénégal dans un délai de 7 jours. Cette décision fait suite à une délibération du CNRA le 10 décembre 2025. Ainsi, si Canal+ Sénégal ne se conforme pas à cette mise en demeure, elle s'expose à des sanctions prévues par la loi en vigueur.







Selon les stipulations de la Convention de Canal+ Sénégal, évoquées par le CNRA, l'opérateur doit obtenir une autorisation expresse et préalable de l'organe de régulation pour servir de relais à tout opérateur de distribution de programmes de radiodiffusion télévisuelle ou sonore.







Pour rappel, le CNRA avait déjà demandé à Canal+ Sénégal de fournir des informations sur la sous-distribution de Netflix, mais l'opérateur n'a pas apporté les justificatifs nécessaires. Malgré un courrier du CNRA demandant à Canal+ Sénégal d'arrêter l'intégration de Netflix, l'opérateur n'a pas pris les mesures nécessaires.

