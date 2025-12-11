Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure


Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a mis en demeure Canal+ Sénégal de cesser l'intégration de Netflix dans ses offres au Sénégal dans un délai de 7 jours. Cette décision fait suite à une délibération du CNRA le 10 décembre 2025. Ainsi, si Canal+ Sénégal ne se conforme pas à cette mise en demeure, elle s'expose à des sanctions prévues par la loi en vigueur. 

 

Selon les stipulations de la Convention de Canal+ Sénégal, évoquées par le CNRA, l'opérateur doit obtenir une autorisation expresse et préalable de l'organe de régulation pour servir de relais à tout opérateur de distribution de programmes de radiodiffusion télévisuelle ou sonore.

 

Pour rappel, le CNRA avait déjà demandé à Canal+ Sénégal de fournir des informations sur la sous-distribution de Netflix, mais l'opérateur n'a pas apporté les justificatifs nécessaires. Malgré un courrier du CNRA demandant à Canal+ Sénégal d'arrêter l'intégration de Netflix, l'opérateur n'a pas pris les mesures nécessaires. 

Autres articles
Jeudi 11 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État - 11/12/2025

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche - 11/12/2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus - 11/12/2025

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais - 11/12/2025

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse?

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse? - 11/12/2025

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef - 11/12/2025

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… »

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… » - 11/12/2025

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées - 11/12/2025

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse »

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse » - 11/12/2025

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus - 11/12/2025

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables - 11/12/2025

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles:

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles: " nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif...". - 11/12/2025

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques - 11/12/2025

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication - 11/12/2025

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao

Jeunesse Saint-Louisienne en deuil : la mort d'un adolescent poignardé secoue le quartier de Rao - 11/12/2025

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji

Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji - 11/12/2025

Affaire Bougar Diouf : 15 mêmes réponses, une audition électrique et un Abass Fall furieux

Affaire Bougar Diouf : 15 mêmes réponses, une audition électrique et un Abass Fall furieux - 11/12/2025

Le PR Diomaye Faye reçoit une délégation des Émirats : agriculture, digitalisation et énergie au cœur des échanges

Le PR Diomaye Faye reçoit une délégation des Émirats : agriculture, digitalisation et énergie au cœur des échanges - 10/12/2025

Tambacounda : La Zone militaire n°4 lance les manœuvres “Boundou 2025”… unités terrestres, fluviales et aériennes en action dans la zone Est pour tester son dispositif face aux défis sécuritaires

Tambacounda : La Zone militaire n°4 lance les manœuvres “Boundou 2025”… unités terrestres, fluviales et aériennes en action dans la zone Est pour tester son dispositif face aux défis sécuritaires - 10/12/2025

Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : la Légion de gendarmerie de Kédougou démantèle un important site clandestin

Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : la Légion de gendarmerie de Kédougou démantèle un important site clandestin - 10/12/2025

Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide

Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide - 10/12/2025

Air Sénégal inaugure sa nouvelle ligne Dakar-Bruxelles-Dakar

Air Sénégal inaugure sa nouvelle ligne Dakar-Bruxelles-Dakar - 10/12/2025

« Les investisseurs devraient construire un système inclusif, où les femmes sont au cœur des décisions stratégiques » (Ouma Sani), Manager du WIC

« Les investisseurs devraient construire un système inclusif, où les femmes sont au cœur des décisions stratégiques » (Ouma Sani), Manager du WIC - 10/12/2025

Abass Fall après l’audition et la libération de Bougar Diouf : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer! »

Abass Fall après l’audition et la libération de Bougar Diouf : « Protéger le président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s'en tirer! » - 10/12/2025

Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève

Saint-Louis : un livreur de pain poignarde mortellement un élève - 10/12/2025

RDC: les combattants du M23 dans la ville stratégique d'Uvira, une

RDC: les combattants du M23 dans la ville stratégique d'Uvira, une "gifle" pour Washington - 10/12/2025

Avancée du M23 dans l'est congolais: le Burundi ferme sa frontière avec la RDC

Avancée du M23 dans l'est congolais: le Burundi ferme sa frontière avec la RDC - 10/12/2025

Opération de secours en mer au large de Dakar : la Marine nationale porte secours à 144 candidats à l’émigration

Opération de secours en mer au large de Dakar : la Marine nationale porte secours à 144 candidats à l’émigration - 10/12/2025

Centenaire du lycée Lamine Gueye : les élèves révèlent la trajectoire exceptionnelle du Dr Mohamed Diop, médecin et légende de la natation

Centenaire du lycée Lamine Gueye : les élèves révèlent la trajectoire exceptionnelle du Dr Mohamed Diop, médecin et légende de la natation - 10/12/2025

RSS Syndication