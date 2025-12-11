Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais

Ce mercredi, Orange Money et AXA Sénégal ont signé un partenariat qui vise à rendre l'assurance accessible à tous, notamment aux populations les plus vulnérables du Sénégal.







Youssoupha Sall, Directeur Général d'Orange Finances Mobiles, a déclaré que cette journée historique majeure entre dans le cadre de l’innovation autour de l'inclusion financière. Il a indiqué que ce partenariat avec AXA permettra d'offrir une proposition de valeur autour d'une offre d'assurance avec Orange Money, simple et accessible à tous les Sénégalais. Il a également rappelé qu'Orange Money a toujours eu pour objectif de proposer des produits connexes à ses clients, tels que des produits financiers autour du crédit et de l'épargne. El Hadji Amar Kébé, directeur général d’AXA Sénégal, a quant à lui déclaré que « c'est une concrétisation de plusieurs années de dur labeur » et que ce partenariat permettra de couvrir les populations les plus vulnérables, notamment les conducteurs de moto et les chauffeurs de taxi. Je rappelle que l'assurance est souvent considérée comme un luxe dans les pays en développement, mais que AXA est résolument tourné vers l'inclusion financière et la protection des populations les plus vulnérables », a t-il rappelé.







L'offre d'assurance proposée permettra aux utilisateurs de gagner des points en utilisant Orange Money et de bénéficier d'une assurance individuelle accident qui les couvrira en cas d'accident. Les bénéficiaires pourront également avoir accès à d'autres solutions pour se faire hospitaliser.







Youssoupha Sall, a également rappelé que ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'État autour du New Deal technologique et que les deux structures réunies apportent des éléments de réponse concrets pour impacter globalement la vie des Sénégalais et l'inclusion financière. Le directeur de AXA rappelle que l'objectif est de ne pas limiter cette offre aux conducteurs de moto et aux chauffeurs de taxi, mais de l'ouvrir à toutes les catégories de personnes qui ne sont malheureusement pas éligibles à nos critères d'assurance classique. « L'assurance n'est pas un luxe, mais un droit pour tous et que AXA est résolu à rendre l'assurance accessible à tous les Sénégalais », a-t-il conclu.

