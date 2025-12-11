UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus

Le Groupement Mobile d’Intervention (GMI) a procédé, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, au retrait intégral de son dispositif sécuritaire déployé depuis plusieurs jours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). L’information a été communiquée par la Police nationale dans une note partagée sur sa page Whatsapp officielle.



Selon la Police, cette présence renforcée du GMI faisait suite aux récents mouvements d’humeur des étudiants, notamment ceux inscrits en Master, qui réclamaient le paiement de leurs bourses. Les manifestations sur le campus avaient nécessité une intervention pour préserver l’ordre public et protéger les infrastructures universitaires, conformément à une réquisition formulée par le Recteur de l’Université.

