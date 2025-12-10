Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide


Scandale du carburant impayé : La face émergée de l'iceberg ? Pêche INN et pavillons opaques menacent nos mers de désert liquide
Le scandale financier de 1,131 milliard FCFA de carburant maritime resté impayé, révélé par nos confrères, a jeté une lumière crue sur les dérives d'un secteur. Mais pour de nombreux observateurs et acteurs de la pêche, cette affaire n'est que la partie visible d'un système bien plus vaste et inquiétant, lié à l'attribution opaque des licences de pêche.
 
« Comment ces navires ont-ils obtenu nationalité et licence ? »
 
La question est sur toutes les lèvres dans les quartiers de pêche. Des sources au sein de l'administration maritime s'interrogent sur des pratiques de « re-pavillonnage » douteuses. « Si certaines personnes peuvent se permettre de ne pas payer des factures de cette ampleur, c'est qu'elles se sentent à l'abri. Comment a-t-on pu donner des licences à des navires qui, non contents d'avoir renoncé à leur nationalité d'origine, sont devenus sénégalais du jour au lendemain, avec des noms rebaptisés, pour pêcher tranquillement dans nos eaux ? », s'indigne Mr A. Ba.
 
Ce qui alarme, c'est le schéma classique de la pêche illicite (INN) : des navires changent de pavillon pour échapper aux régulations de leur pays d'origine et exploitent les faiblesses administratives d'un autre État.
 
L'Appel ignoré pour un audit total
 
Face à ces risques, des voix se sont élevées pour exiger « l'audit documentaire de tous les navires sans exception qui pêchent dans les eaux sénégalaises ». « Jusque-là, pas de réponse », déplore Monsieur Alassane Ba, Secrétaire Général des Défenseurs de Mer. « Nous avons appelé à la transparence et tout le contraire est en train de se produire. »
 
Cet audit permettrait de traquer les navires fantômes, de vérifier la réalité de leurs équipements, de leurs équipages et de leurs captures. Son blocage ou son report alimente les suspicions de collusion.
 
OFNAC saisi, catastrophe écologique en marche
 
 
Les requêtes se tournent maintenant vers l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC). « Nous demandons à l'OFNAC de se saisir de cette affaire, pas seulement du scandale du carburant, mais du cœur du problème : comment ces licences et ce pavillon ont-ils été obtenus ? », insiste notre source.
 
L'enjeu dépasse l'argent. Il est écologique et vital. « Le danger pour nos fonds marins est inévitable. Avec une flotte industrielle opaque et surpuissante, nous allons droit vers la transformation de nos fonds marins en un désert liquide. Il n'y a plus de doute sur la fraude systémique », alerte un océanographe sénégalais.
 
La pression monte pour que les plus hautes autorités sortent du silence et ordonnent une enquête transparente. L'avenir de la pêche artisanale, de la souveraineté alimentaire et de l'écosystème marin sénégalais en dépend. Le temps est à l'action, avant que la mer ne se taise définitivement.
 
Alassane BA
Secrétaire Général des Défenseurs de Mer
Autres articles
Mercredi 10 Décembre 2025
Dakaractu



