Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : la Légion de gendarmerie de Kédougou démantèle un important site clandestin

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières, la Légion de gendarmerie de Kédougou mène depuis le lundi 8 décembre 2025 une vaste opération de sécurisation dans sa zone de compétence.Cette action vise à freiner les activités clandestines qui menacent l’environnement, perturbent l’ordre public et mettent en danger les populations locales.Les premières interventions ont permis le démantèlement d’un important site clandestin d’exploitation minière situé dans le secteur de Wassadou, au nord de Lamina, à proximité du fleuve Gambie. Sur place, les gendarmes ont procédé à la saisie d’un lot conséquent de matériel destiné à l’extraction et au traitement illégal de ressources naturelles.Les éléments de la gendarmerie ont notamment confisqué :• cinq (05) groupes électrogènes ;• deux (02) motopompes ;• deux (02) marteaux-piqueurs ;• une (01) moto-tricycle ;• trois (03) motos ;• trois (03) têtes de cracheurs ;• sept (07) sacs de cailloux ;• deux (02) sacs de farine ;• vingt (20) sacs de cyanure ;• trois (03) sacs de charbon actif.