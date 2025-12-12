Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a invité les populations à accueillir le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa tournée économique dans le Sud, et à accompagner la nouvelle dynamique de « politique de proximité » du gouvernement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de rupture prônée par le tandem Diomaye-Sonko, qui vise à créer les conditions d'un développement économique durable et à renforcer l'intégration régionale.







La tournée du Président Diomaye dans le Sud est également une occasion pour le gouvernement de se rapprocher des populations et de comprendre leurs besoins et leurs préoccupations. Le Premier ministre Sonko lors d’une sortie ce jeudi au terme du conseil des ministres, a souligné l'importance de cette politique de proximité pour le développement du Sénégal.







Le gouvernement a déjà entamé des réformes pour améliorer la gestion des finances publiques, réduire la dette et promouvoir l'intégration régionale.

