Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a invité les populations à accueillir le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa tournée économique dans le Sud, et à accompagner la nouvelle dynamique de « politique de proximité » du gouvernement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de rupture prônée par le tandem Diomaye-Sonko, qui vise à créer les conditions d'un développement économique durable et à renforcer l'intégration régionale.
La tournée du Président Diomaye dans le Sud est également une occasion pour le gouvernement de se rapprocher des populations et de comprendre leurs besoins et leurs préoccupations. Le Premier ministre Sonko lors d’une sortie ce jeudi au terme du conseil des ministres, a souligné l'importance de cette politique de proximité pour le développement du Sénégal.
Le gouvernement a déjà entamé des réformes pour améliorer la gestion des finances publiques, réduire la dette et promouvoir l'intégration régionale.
-
Thiès- Abdou Mbow lève le voile sur le retour de Macky Sall au Sénégal: " le retour du président Macky Sall dépendra d'un contexte...".
-
La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé )
-
Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER
-
Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football
-
Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur)