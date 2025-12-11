Rufisque : L’Association LASG80 organise une journée de don de sang au Lycée Abdoulaye Sadji

L’Association des Anciens Sadiens de la Génération 80 (LAS G80) organise, en partenariat avec le Lycée Abdoulaye Sadji, le district sanitaire de Rufisque et le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), une journée de don de sang prévue le vendredi 19 décembre 2025, de 8h à 12h, dans l’enceinte du lycée.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique citoyenne visant à promouvoir le don de sang, sensibiliser la jeunesse aux gestes qui sauvent et renforcer les stocks nationaux indispensables à la sécurité transfusionnelle.



Au programme, il y a une séance de sensibilisation, des informations pratiques sur le don de sang et une opération de collecte encadrée par les équipes médicales du CNTS. Les participants auront également l’occasion de bénéficier de conseils en matière de santé préventive.

