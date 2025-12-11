Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées

L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) a annoncé, dans une note en date du 8 décembre 2025, la suspension de la commercialisation des couches et serviettes hygiéniques de la marque SOFTCARE. Cette décision fait suite à une inspection menée dans l’usine de production située à Sindia, dans la région de Thiès.

Selon le document adressé aux professionnels de santé et aux associations de consommateurs, des matières premières périmées ont été retrouvées dans le circuit de fabrication des produits destinés aux bébés, enfants et femmes. Une situation jugée suffisamment grave pour justifier un retrait immédiat du marché par mesure de santé publique.

L’ARP précise que cette suspension restera en vigueur jusqu’à la mise en conformité complète du processus de fabrication, afin de garantir la sécurité des utilisateurs. L’agence invite les professionnels de santé à relayer l’information auprès de leurs patients et à faire preuve de vigilance face à ces produits.