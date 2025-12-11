Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche

Le président Bassirou Diomaye Faye se rendra à Abuja, au Nigeria, pour participer à la 68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO se tiendra le 14 décembre 2025 à Abuja.







Un sommet pour examiner les priorités régionales, les enjeux politiques, sécuritaires et économiques, ainsi que les avancées dans la consolidation de l'intégration régionale au sein de la CEDEAO.

