UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus

Le Conseil académique autorise le recteur à procéder à la levée de la réquisition des forces de l’ordre sur le campus.
« Dans le cadre de suivi-évaluation de la situation sécuritaire dans le campus pédagogique, le conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été saisi, ce mercredi 1O décembre 2025, par le biais de la procédure de consultation, sur la levée de la réquisition des forces de l’ordre initialement sollicitée pour garantir la protection des personnes et des bien ainsi que la continuité des activités administratives et pédagogiques », a-t-on informé dans le communiqué de presse.
Au regard de l’amélioration significative du climat sur l’étendue du campus pédagogique, le Conseil académique a une très large majorité de ses membres, autorise le recteur à procéder à la levée de la réquisition.
Toutefois, « le Conseil académique exhorte, enfin, toute la communauté universitaire à œuvrer pleinement dans le sens d’une consolidation de cette dynamique d’apaisement, de manière à éviter toute situation qui pourrait le conduire à recourir à une telle mesure ».
